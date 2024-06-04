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        Kırkımcıların Kurban Bayramı öncesi mesaileri arttı

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde küçükbaş kurbanlıklar bayram öncesi pazara çıkmadan kırkımcıların bakımından geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:46
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        Kırkımcıların Kurban Bayramı öncesi mesaileri arttı
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde küçükbaş kurbanlıklar bayram öncesi pazara çıkmadan kırkımcıların bakımından geçiyor.

        Besiciler, Kurban Bayramı öncesi, besledikleri kurbanlık hayvanları pazara götürmeden hem yaz sıcağının hayvanı olumsuz etkilememesi hem de alıcısının daha iyi görmesi ve inceleyebilmesi amacıyla yününü kırktırıyor. Son günlerde işleri yoğunlaşan kırkımcılar randevuyla çalışıyor.

        Kentte kırkımcılık yapan Kadir Sarı, 10 kişilik ekibiyle besicilerin ağıllarına gidiyor. Elektrikli makineler kullanan ekip, günde 900 ila 1000 hayvan kırkıyor.

        Sarı, AA muhabirine, bayram yaklaştıkça işlerinin yoğunlaştığını, taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

        Küçükbaş hayvanların Kurban Bayramı'na hazırlandığını ifade eden Sarı, "Mesaimiz bayrama kadar yoğun olarak devam edecek." dedi.

        Küçükbaş hayvanların gelişimi ve sağlığı için kırkımın önemli olduğunu dile getiren Sarı, yılda en az bir kez hayvanların yünlerinin kırkıldığını anlattı.

        Sarı, ekibiyle günde ortalama 1000 hayvanın bakımını yaptıklarını belirterek, "Üreticiler kurbanlıklarını müşterilerinin karşısına güzel, temiz çıkarmak istedikleri için, satışların daha iyi olması amacıyla kırkım işine önem veriyorlar. Müşterileri mağdur etmemek için çok yoğun şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

        Karakoç köyünde besicilik yapan Mesut Diril de her yıl kurbanlıklarını bayram öncesi kırktırdığını aktardı.

        Kırkımı yapılan hayvanın gelişiminin de güzel olduğunu vurgulayan Diril, "Kırkıma çok önem veriyoruz. Müşterilerin karşısına güzel ve hoş görüntüyle çıkacak. Nasıl bayramdan önce tıraşımızı güzel oluyorsak kurbanlıklar da o şekilde hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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