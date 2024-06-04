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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Lisesinin 1974 yılı mezunları cübbe giyip kep attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:08
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Lisesinin 1974 yılı mezunları cübbe giyip kep attı.

        Lüleburgaz Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        1974 yılı mezunlarından Şair Bektaş Yavuz Lüleburgaz Lisesi Marşı'nı, Cafer Güçlü ise 50. Yıl mezunlarına ithafen şiir okudu.

        Okul Müdürü İsmail Yener, konuşmasında 50. yılını kutlayan mezunlara sağlıklı ömürler diledi.

        Okulların öğretmeni, öğrencisi, mezunları ve gelenekleri ile daha çok anlam taşıdığını ifade eden Yener, mezuniyetlerinin 50. yılında olmasına rağmen okulla olan bağlarını sürdüren mezunlara teşekkür etti.

        Etkinlikte 1974 yılı mezunları cübbelerini giyerek, temsili kep attı.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de katıldı.

        - Gençlik korosuna uyum ödülü

        Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, "Yapıtı Yorumlamada Koro Solo Uyumu" ödülü aldı.

        Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Korolar Şenliği'ne katıldı.

        Gazi Konser Salonu'nda yapılan etkinlikte, "Yapıtı Yorumlamada Koro Solo Uyumu" ödülüne layık görüldü.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 4 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Kışlacık, Aksicim, Hamidiye köyü, Kıyıköy beldesinin Kale, Cumhuriyet, Güven mahalleleri, Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat köyü ile Babaeski Gaziosmanpaşa ve Hacıhasan mahallelerine 6 Haziran Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Kışlacık, Aksicim, Hamidiye köyleri ile Kale, Cumhuriyet, Güven mahallelerinde 10.00-18.00, Hamitabat köyünde 10.00-12.00, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 12.00-16.00, Hacıhasan Mahallesi'nde ise 08.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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