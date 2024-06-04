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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde yol yapım çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:30
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde yol yapım çalışması sürüyor.

        Sivriler Muhtarı Korcan Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırklareli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlü ekiplerinin köy yolunda bakım, onarım ve stabilize çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        Köyün turizm açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Karakoç, hizmet kalitesini arttırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

        Çalışmaların yaklaşık 7 kilometrelik kısımda yürütüldüğünü anlatan Karakoç, ekiplerin çalışmaları en kısa sürede tamamlamasını beklediklerini kaydetti.

        - Yangına müdahale eğitimi

        Kırklareli'nde kurum personellerine yangına müdahale eğitimi verildi.

        Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte kamu kurumunda çalışan personellere yangın türleri, yangın söndürme yöntemlerini anlattı.

        Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde yakılan ateşin, yangın söndürme tüpüyle söndürülmesi eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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