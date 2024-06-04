Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde yol yapım çalışması sürüyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde yol yapım çalışması sürüyor.
Sivriler Muhtarı Korcan Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırklareli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlü ekiplerinin köy yolunda bakım, onarım ve stabilize çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Köyün turizm açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Karakoç, hizmet kalitesini arttırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Çalışmaların yaklaşık 7 kilometrelik kısımda yürütüldüğünü anlatan Karakoç, ekiplerin çalışmaları en kısa sürede tamamlamasını beklediklerini kaydetti.
- Yangına müdahale eğitimi
Kırklareli'nde kurum personellerine yangına müdahale eğitimi verildi.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte kamu kurumunda çalışan personellere yangın türleri, yangın söndürme yöntemlerini anlattı.
Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde yakılan ateşin, yangın söndürme tüpüyle söndürülmesi eğitimi verildi.
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