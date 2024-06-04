Ülkelerindeki seçim öncesi Bulgaristan eski başbakanları Babaeski'de ziyaret gerçekleştirdi

Bulgaristan eski başbakanlarından Nikolay Denkov ve Kiril Petkov, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ülkelerindeki seçim öncesi oy kullanacak çifte vatandaşlarla buluşmak amacıyla ziyarette bulunan konuk politikacılara, Dernek Başkanı Gülsüm Kaynaklar çalışmalarını anlattı.

Daha önce Bursa ve İstanbul'da da ziyaretlerde bulunduklarını belirten Petkov, Babaeski'ye gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da yaşayan herkesin haklarının korunmasını istediklerinin altını çizen Petkov, Bulgaristan'da asimilasyon politikalarının uygulandığı yıllarda kendi ailesinde de zulüm görenlerin olduğunu söyledi.