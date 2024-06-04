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        Ülkelerindeki seçim öncesi Bulgaristan eski başbakanları Babaeski'de ziyaret gerçekleştirdi

        Bulgaristan eski başbakanlarından Nikolay Denkov ve Kiril Petkov, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:33
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        Ülkelerindeki seçim öncesi Bulgaristan eski başbakanları Babaeski'de ziyaret gerçekleştirdi
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        Bulgaristan eski başbakanlarından Nikolay Denkov ve Kiril Petkov, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Ülkelerindeki seçim öncesi oy kullanacak çifte vatandaşlarla buluşmak amacıyla ziyarette bulunan konuk politikacılara, Dernek Başkanı Gülsüm Kaynaklar çalışmalarını anlattı.

        Daha önce Bursa ve İstanbul'da da ziyaretlerde bulunduklarını belirten Petkov, Babaeski'ye gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Bulgaristan'da yaşayan herkesin haklarının korunmasını istediklerinin altını çizen Petkov, Bulgaristan'da asimilasyon politikalarının uygulandığı yıllarda kendi ailesinde de zulüm görenlerin olduğunu söyledi.

        Denkov da dernek üyeleri tarafından çok iyi karşılandıklarını ifade etti.

        Görevde olduğu süreçte Bulgaristan'da bir değişim başlattığını belirten Denkov, Bulgaristan'ın geri kalmış bölgelerini de canlandırmak için çalışma yaptıklarını kaydetti.

        Bulgaristan'da 9 Haziran Pazar günü eş zamanlı olarak genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri gerçekleşecek.

        Bu seçimlerde Türkiye genelinde 23 ilde kurulacak sandıklarda çifte vatandaşlar oy kullanabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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