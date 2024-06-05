Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı

Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Canbek, Kırklareli'nin hava ve çevre temizliği konusunda duyarlı bir kent olduğunu söyledi.

Sıfır atık projesinin dünya genelinde model haline geldiğini ifade eden Canbek, 2018 yılında başlayan projede Kırklareli'nde geri dönüşüm oranının yüzde 10'dan yüzde 34'lere yükseldiğini belirtti.