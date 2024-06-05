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        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı

        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:22
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        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı
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        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Canbek, Kırklareli'nin hava ve çevre temizliği konusunda duyarlı bir kent olduğunu söyledi.

        Sıfır atık projesinin dünya genelinde model haline geldiğini ifade eden Canbek, 2018 yılında başlayan projede Kırklareli'nde geri dönüşüm oranının yüzde 10'dan yüzde 34'lere yükseldiğini belirtti.

        Çevre, doğa ve dünyanın atalardan miras değil, çocuklardan emanet olduğunu dile getiren Canbek, herkesin bu konuda hassas olması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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