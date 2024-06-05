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        Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı

        Kırklareli'nde "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kıyıköy Limanı'nda deniz dibinden çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:28
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        Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı
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        Kırklareli'nde "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kıyıköy Limanı'nda deniz dibinden çöp çıkarıldı.

        Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda Vize Kaymakamlığı, Demirköy Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Vize Kolluk Destek Tim Komutanlığı, DEGAK-20 Komutanlığı, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ve Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifince gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri denizden lastik, yıpranmış ağ, tekne parçaları, plastik, tahta, cam ve evsel atık çıkardı.

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, deniz kirliliğinin engellenmesi, doğanın ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Hafta kapsamında Kıyıköy balıkçı barınağı içinde mendirek üzerlerinde ve deniz dibinde temizlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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