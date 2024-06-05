Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı

Hafta kapsamında Kıyıköy balıkçı barınağı içinde mendirek üzerlerinde ve deniz dibinde temizlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu.

Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda Vize Kaymakamlığı, Demirköy Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Vize Kolluk Destek Tim Komutanlığı, DEGAK-20 Komutanlığı, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ve Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifince gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

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