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        Kırklareli'nde fidan dağıtıldı

        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında fidan dağıtım töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:09
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        Kırklareli'nde fidan dağıtıldı
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        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında fidan dağıtım töreni yapıldı.

        Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünce Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ceviz, fıstık çamı, ortanca, sofora, kurtbağrı türlerinde 500 fidan dağıtıldı.

        Orman Fidanlık Müdürü Nebi Yaşar, yaptığı açıklamada, "Dünya Çevre Günü" kapsamında fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

        Farklı türlerde 500 fidanı vatandaşlara dağıttıklarını ifade eden Yaşar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ormanların ve temiz bir çevrenin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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