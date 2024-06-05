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        Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:11
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        Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, çevrenin bir emanet olarak görülüp korunması ve geleceğe temiz ve yaşabilir olarak bırakılmasının herkesin ortak görev ve sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Var olan zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkan sağlayacak tedbirleri hayata geçirmenin herkes için hayati önem taşıdığını ifade eden Ekici, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayata entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Çevre kirliliği ile mücadele etmek, çevreyi korumak, doğayla uyum içerisinde yaşamanın her bireyin asli görevleri arasında bulunduğunu aktaran Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Hepimiz, bu konudaki duyarlılığımızı artırıp üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Zira tabiatımızın bize bir miras değil, gelecek adına sahip çıkmamız gereken bir emanet olduğunu unutmamalıyız. İnsan ve doğa arasında dengeyi korumak amacıyla, doğal kaynaklara zarar vermeden, teknolojiyi ilerletmenin, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesinin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını planlanmalıyız. Tüm vatandaşlarımızın 'Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, vatandaşlarımızın güzel, temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum."

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