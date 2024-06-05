Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, çevrenin bir emanet olarak görülüp korunması ve geleceğe temiz ve yaşabilir olarak bırakılmasının herkesin ortak görev ve sorumluluğu olduğunu belirtti.

Var olan zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkan sağlayacak tedbirleri hayata geçirmenin herkes için hayati önem taşıdığını ifade eden Ekici, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayata entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.