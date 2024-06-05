Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Vize'de BİLSEM öğrencileri projelerini sergiledi

        Vize'de Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yıl sonu proje sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vize'de BİLSEM öğrencileri projelerini sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize'de Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yıl sonu proje sergisi açıldı.

        Vize BİLSEM'de gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları projeler sergilenerek, tiyatro gösteri, bilgi yarışması, İngilizce aile sunumu ve müzik dinletisi yapıldı.

        Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yağmur Özkan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, merkez olarak öğrencilerin var olan bilgi ve becerilerini geliştirmek için üstün bir caba harcadıklarını belirtti.

        Sergideki her bir projenin son derece değerli olduğunu ifade eden Özkan, emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Merkez Müdürü Özkan ile öğrenci velileri sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı
        Kırklareli'nde fidan dağıtıldı
        Kırklareli'nde fidan dağıtıldı
        Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı
        Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı
        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı
        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı
        Ülkelerindeki seçim öncesi Bulgaristan eski başbakanları Babaeski'de ziyare...
        Ülkelerindeki seçim öncesi Bulgaristan eski başbakanları Babaeski'de ziyare...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa