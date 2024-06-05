Kıbrıs gazisi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden 71 yaşındaki Tarım için Sakızköy köyünde tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.