Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kıbrıs gazisi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Şahin Tarım, memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıbrıs gazisi Şahin Tarım, memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Vefat eden 71 yaşındaki Tarım için Sakızköy köyünde tören düzenlendi.

        Tarım'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.

        Törene, Tarım'ın ailesi, Vali Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Vize'de BİLSEM öğrencileri projelerini sergiledi
        Vize'de BİLSEM öğrencileri projelerini sergiledi
        Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı
        Kırklareli'nde fidan dağıtıldı
        Kırklareli'nde fidan dağıtıldı
        Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı
        Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı
        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı
        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı
        Ülkelerindeki seçim öncesi Bulgaristan eski başbakanları Babaeski'de ziyare...
        Ülkelerindeki seçim öncesi Bulgaristan eski başbakanları Babaeski'de ziyare...