Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 09:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.

        Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da değerlendirildi.

        Kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Ekici, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile kaymakamlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
        Vize'de BİLSEM öğrencileri projelerini sergiledi
        Vize'de BİLSEM öğrencileri projelerini sergiledi
        Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den "Dünya Çevre Günü" mesajı
        Kırklareli'nde fidan dağıtıldı
        Kırklareli'nde fidan dağıtıldı
        Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı
        Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı
        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı
        Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" törenle kutlandı