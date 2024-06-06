Ekici ve beraberindekiler sergiyi gezdi. Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Talepler doğrultusunda kurslar açıldığını ifade eden Ekici, kurs sayısını arttırmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kente yapılacak olan yatırımlara destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Ekici, Kuşçu ve Bulut'a çalaşmalarında başarı diledi.

Başkanı Fuat Kuşçu ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

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