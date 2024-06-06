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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi

        Başkanı Fuat Kuşçu ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kuşçu ve Bulut'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kente yapılacak olan yatırımlara destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Ekici, Kuşçu ve Bulut'a çalaşmalarında başarı diledi.

        - Lüleburgaz'da yıl sonu sergisi açıldı

        Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda, kurslara katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        Talepler doğrultusunda kurslar açıldığını ifade eden Ekici, kurs sayısını arttırmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Ekici ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

        Ekici ve beraberindekiler sergiyi gezdi. Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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