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        Kırklareli'nde bir fabrikadan kablo çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nde bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla, aralarında bir engellinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:30
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        Kırklareli'nde bir fabrikadan kablo çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla, aralarında bir engellinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikadan 1 milyon 500 bin lira değerinde kablo çalındığı bilgisine ulaştı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Ekipler düzenlediği operasyonda A.B (24) T.V (44), S.V (21), C.S (33) ile M.Y'yi (42) yakaladı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

        - Kolları olmayan şüphelinin 43 suç kaydı olduğu tespit edildi

        Ekipler tarafından gözaltına alınan T.V'nin kollarının dirsekten aşağısının olmadığını görüldü.

        Şüphelinin 2018 yılında araç kullanırken bu şekilde yakalanıp hırsızlık suçundan tutuklandığı ve bir süre öncede cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

        Şüphelinin ayrıca 43 suç kaydının olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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