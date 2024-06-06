Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra suçunu itiraf eden sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Selvi G'yi öldürdüğünü itiraf eden ve "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Murat B. ile maktulün eşi müşteki M.G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Murat B'nin "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Murat B, savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Keşke olay yaşanmasaydı, çok pişmanım. Vicdanen de acı çekiyorum." dedi. Taraf avukatlarının da savunmasının ardından, sanık Murat B. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - Olay Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül 2023'te Selvi G. ile evine gelen Murat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B, Selvi G'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı.