Kırklareli'nden kısa kısa
LüleburgazGıda Maddeleri Oda Başkanı İlhan Karaca, ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığını belirtti.
LüleburgazGıda Maddeleri Oda Başkanı İlhan Karaca, ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığını belirtti.
Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgaz'da 210 gramlık ekmeğin 10 liradan satışa sunulduğunu söyledi.
Fiyat artışının un, yağ ve su gibi ürünlere gelen zamdan dolayı olduğunu ifade eden Karaca, tarifenin uygulanmaya başladığını kaydetti.
- "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" açıldı
Lüleburgaz'da Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyaretçilerini ağırlıyor.
Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde açılan sergide, askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatlar yer alıyor.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, serginin açılışını gerçekleştirirek, Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan'dan bilgi aldı.
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