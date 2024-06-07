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        Kırklareli'nden kısa kısa

        LüleburgazGıda Maddeleri Oda Başkanı İlhan Karaca, ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:19
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        LüleburgazGıda Maddeleri Oda Başkanı İlhan Karaca, ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığını belirtti.

        Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgaz'da 210 gramlık ekmeğin 10 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

        Fiyat artışının un, yağ ve su gibi ürünlere gelen zamdan dolayı olduğunu ifade eden Karaca, tarifenin uygulanmaya başladığını kaydetti.

        - "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" açıldı

        Lüleburgaz'da Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde açılan sergide, askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatlar yer alıyor.

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, serginin açılışını gerçekleştirirek, Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan'dan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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