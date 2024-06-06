Kırklareli'nde fabrikadan kablo çaldığı iddia edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kırklareli'nde bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan, aralarında bir engellinin de bulunduğu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.V, C.S. ve kollarının dirsekten aşağısı olmayan T.V. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan 1 milyon 500 bin lira değerinde kablo çalındığı bilgisine ulaşmış, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.