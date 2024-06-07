Kırklareli'nde Belediye Başkanı Derya Bulut ile öğrenciler caddede çöp ve izmarit topladı

Çevre temizliğine ve sigara kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturduklarına inandığını anlatan Bulut, "Herşeyin başı eğitim. Temizlik kirletmemekle başlar. Bunun da başı eğitimden geçer." dedi.

Bulut, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerle birlikte çöp ve sigara izmaritlerini topladıklarını söyledi.

Grubu gören bazı tiryakilerin sigaralarını söndürdükleri gözlendi. Sigara içmeye devam edenlere ise sigaranın zararlarının anlatıldığı pankartlar gösterildi.

Bazı esnaf ise Bulut'un izmarit topladığı esnada "Başkanım lütfen biz toplarız" diyerek temizliğe katkı sağladı.

Bulut ve beraberindekiler eldiven giyip caddedeki çöp ve sigara izmaritlerini topladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.