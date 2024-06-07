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        Kırklareli'nde Belediye Başkanı Derya Bulut ile öğrenciler caddede çöp ve izmarit topladı

        Kırklareli'nde Çevre Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla cadde ve kaldırımlardaki çöpler toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:57
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        Kırklareli'nde Belediye Başkanı Derya Bulut ile öğrenciler caddede çöp ve izmarit topladı
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        Kırklareli'nde Çevre Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla cadde ve kaldırımlardaki çöpler toplandı.

        Kırklareli Belediyesi ve Kent Konseyince "Caddemizi temizliyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Kültür Anıt Parkı'nda Belediye Başkanı Derya Bulut, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, sporcular, görme engelliler, öğrenciler ve bisiklet gruplarının oluşturduğu kortej Cumhuriyet Caddesi'ne geldi.

        Burada Kırklareli Belediyesi Kültür Sanat Evi Ritim Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler besteledikleri "Geleceği atma, çöpe at" şarkısını seslendirdi.

        Bulut ve beraberindekiler eldiven giyip caddedeki çöp ve sigara izmaritlerini topladı.

        Bazı esnaf ise Bulut'un izmarit topladığı esnada "Başkanım lütfen biz toplarız" diyerek temizliğe katkı sağladı.

        Grubu gören bazı tiryakilerin sigaralarını söndürdükleri gözlendi. Sigara içmeye devam edenlere ise sigaranın zararlarının anlatıldığı pankartlar gösterildi.

        Toplanan çöpler daha sonra belediye ekiplerince bölgeden alındı.

        - "Temizlik kirletmemekle başlar."

        Bulut, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerle birlikte çöp ve sigara izmaritlerini topladıklarını söyledi.

        Çevre temizliğine ve sigara kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturduklarına inandığını anlatan Bulut, "Herşeyin başı eğitim. Temizlik kirletmemekle başlar. Bunun da başı eğitimden geçer." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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