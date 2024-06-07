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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Satranç Spor Kulübü, 2023-2024 Kulüpler Şampiyonası'nda il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:02
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Satranç Spor Kulübü, 2023-2024 Kulüpler Şampiyonası'nda il birincisi oldu.

        Lüleburgaz Satranç Spor Kulübü Başkanı Berkan Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, il birincisi kulüp olarak Denizli'de yapılacak Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıklarını belirtti.

        Kırklareli'nde düzenlenen şampiyonaya 4 takım katıldığını anlatan Hacıoğlu, Lüleburgaz Satranç Spor Kulübü olarak birinci, Lüleburgaz 1922 Spor Kulübü'nün ikinci, Pınarhisar Spor Kulübü'nün üçüncü olduğunu anımsattı.

        Kulübün 2 yıl önce kurulduğunu ve önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Hacıoğlu, sporcuların Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de bireysel turnuvalarda da başarılı sonuçlar aldığını söyledi.

        - Halk müziği konseri verildi

        Lüleburgaz Türk Halk ve Sanat Müziği Derneğince halk müziği konseri düzenlendi.

        Lüleburgaz Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonunda gerçekleştirilen konserde, TRT Müzik Sanatçısı Rüstem Avcı da sahne aldı.

        Dernek Başkanı İlhan Keskinkaya, konserin ardından yaptığı konuşmada, 2018 yılından bu yana koro olarak çeşitli yerlerde konserler verdiklerini belirtti.

        TRT Müzik Sanatçısı Avcı'ya teşekkür eden Keskinkaya, herkesi tebrik etti.

        - Futbol turnuvası düzenlendi

        Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezince futbol turnuvası yapıldı.

        Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde gerçekleştirilen turnuvada, Halk Eğitimi Merkezince açılan futbol kurslarına katılan öğrenciler, turnuvada mücadele etti.

        Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı turnuvayı, İlçe Milli Eğitim müdürü Cihan Erdem ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Konak da izledi.

        Turnuvanın ardından öğrencilere madalya verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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