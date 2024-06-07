Lüleburgaz Satranç Spor Kulübü, 2023-2024 Kulüpler Şampiyonası'nda il birincisi oldu.

Lüleburgaz Satranç Spor Kulübü Başkanı Berkan Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, il birincisi kulüp olarak Denizli'de yapılacak Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıklarını belirtti.

Kırklareli'nde düzenlenen şampiyonaya 4 takım katıldığını anlatan Hacıoğlu, Lüleburgaz Satranç Spor Kulübü olarak birinci, Lüleburgaz 1922 Spor Kulübü'nün ikinci, Pınarhisar Spor Kulübü'nün üçüncü olduğunu anımsattı.

Kulübün 2 yıl önce kurulduğunu ve önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Hacıoğlu, sporcuların Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de bireysel turnuvalarda da başarılı sonuçlar aldığını söyledi.

- Halk müziği konseri verildi

Lüleburgaz Türk Halk ve Sanat Müziği Derneğince halk müziği konseri düzenlendi.

Lüleburgaz Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonunda gerçekleştirilen konserde, TRT Müzik Sanatçısı Rüstem Avcı da sahne aldı.

Dernek Başkanı İlhan Keskinkaya, konserin ardından yaptığı konuşmada, 2018 yılından bu yana koro olarak çeşitli yerlerde konserler verdiklerini belirtti.