Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere başarı diledi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na Lüleburgaz'da 1786 öğrencinin katılacağını belirtti.

Sınav saatinden 15 dakika önce bina kapılarının kapanacağını ifade eden Erdem, öğrencilerin erken saatlerde sınav salonunda yerini almalarını istedi.

Sınavın 3 oturun halinde yapılacağını anımsatan Erdem, ilk oturumun 8 Haziran Cumartesi 10.15'te Temel Yeterlilik Testi ile başlayacağını kaydetti.

Öğrencilere sınavda stres yapmamalarını öneren Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"3 oturum halinde yapılacak olan sınavların ilki 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) olurken, 9 Haziran Pazar saat 10.15'de Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve saat 15.45'de Yabancı Dil Testi (YDT) olarak yapılacak. Öğrencilerimizin öğrenim hayatında birçok zorlu sınavın ve 12 yıllık eğitim yolculuğunun ardından bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekler.

Öğrencilerimiz unutmamalı ki ülkemizin geleceğini yönlendirecekler. Sınava girecek tüm öğrencilerimizin çok büyük emekler verdiğine, çaba gösterdiğine, daha başarılı olma adına pek çok şeyden feragat ettiğine inanıyorum. Girecekleri sınavların neticesi ne olursa olsun hedef ve idealleri doğrultusunda inşa ettiği ve gayretlerini başarılarla taçlandırdığı bir geleceğe sahip olmalarını diliyorum."