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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere başarı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:29
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere başarı diledi.

        Erdem, yaptığı yazılı açıklamada 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na Lüleburgaz'da 1786 öğrencinin katılacağını belirtti.

        Sınav saatinden 15 dakika önce bina kapılarının kapanacağını ifade eden Erdem, öğrencilerin erken saatlerde sınav salonunda yerini almalarını istedi.

        Sınavın 3 oturun halinde yapılacağını anımsatan Erdem, ilk oturumun 8 Haziran Cumartesi 10.15'te Temel Yeterlilik Testi ile başlayacağını kaydetti.

        Öğrencilere sınavda stres yapmamalarını öneren Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "3 oturum halinde yapılacak olan sınavların ilki 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) olurken, 9 Haziran Pazar saat 10.15'de Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve saat 15.45'de Yabancı Dil Testi (YDT) olarak yapılacak. Öğrencilerimizin öğrenim hayatında birçok zorlu sınavın ve 12 yıllık eğitim yolculuğunun ardından bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekler.

        Öğrencilerimiz unutmamalı ki ülkemizin geleceğini yönlendirecekler. Sınava girecek tüm öğrencilerimizin çok büyük emekler verdiğine, çaba gösterdiğine, daha başarılı olma adına pek çok şeyden feragat ettiğine inanıyorum. Girecekleri sınavların neticesi ne olursa olsun hedef ve idealleri doğrultusunda inşa ettiği ve gayretlerini başarılarla taçlandırdığı bir geleceğe sahip olmalarını diliyorum."

        - Türk sanat müziği konseri düzenlendi

        Kırklareli'nde Türk sanat müziği konseri gerçekleştirildi.

        Kırklareli Belediyesi ile Kültür ve Sanat Derneği işbirliğince Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Samet Kök şefliğinde konser verildi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, koro üyelerini tebrik etti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Bulut, "Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini keyifle dinledik." dedi.

        - Ankara gezisi düzenlendi

        Pınarhisar'da öğrencilere yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

        Pınarhisar Gençlik Merkezince gerçekleştirilen Ankara gezisine 30 öğrenci katıldı.

        Öğrencilere Anıtkabir, Ulucanlar Cezaevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Kalesi, Kelime Müzesi ve Anadolu Medeniyetler Müzesi gezdirildi.

        - Kofçaz'da yıl sonu sergisi açıldı

        Kofçaz'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Kofçaz Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen törende, kursiyerlerin hazırladıkları eserler sergilendi.

        Sergi açılışına Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin, Kofçaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Topuz katıldı.

        Açılışın ardından Kaymakam Bektaş ile protokol üyeleri sergiyi gezerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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