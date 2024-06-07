Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Emekli astsubay Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesini birincilikle tamamladı

        Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli astsubay 46 yaşındaki Mehmet Gökhan Bilgiçli, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesini birincilikle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli astsubay Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesini birincilikle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli astsubay 46 yaşındaki Mehmet Gökhan Bilgiçli, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesini birincilikle tamamladı.

        Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesince Kayalı Kampüsü Vali Mustafa Yaman Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kırklareli Üniversitesinden mezun olan öğrencileri tebrik eden Demir, mezun olan öğrencilerin artık toplumsal saygınlık ve sorumluluğu yüksek bir mesleğin mensupları olacağını dile getirdi.

        Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevdet Altunel de öğrencileri tebrik etti.

        - "Çocuklarıma iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum"

        Emekli astsubay Bilgiçli de mezuniyetini kep atarak kutlayan öğrenciler arasında yer aldı.

        Bilgiçli, AA muhabirine, eğitim ve öğrenimin yaşam boyunca sürmesi gerektiğini söyledi.

        Okumanın yaşının olmadığını dile getiren Bilgiçli, bugüne kadar üç üniversiteden mezun olduğunu anlattı.

        Üniversiteyi birinci bitirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Bilgiçli, "Boş durup beynini köreltmek yerine okumamız lazım. Bütün görevlerimizde yaptığımızın en iyisini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Silahlı kuvvetlerde de bir söz vardır 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' diye. Bu doğrultuda ve bu düsturla gençlere örnek olmak için kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Herkes eğitim öğretimine devam etsin. Çocuklarıma iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Üniversitelerimiz aslında çok kaliteli, öğrenmek isteyene çok güzel bilgileri veriyor. 46 yaşında iki dil öğrendim ve gençlere de böyle örnek olmayı düşündüm." diye konuştu.

        Törende, 120 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Belediye Başkanı Derya Bulut ile öğrenciler caddede çöp ve i...
        Kırklareli'nde Belediye Başkanı Derya Bulut ile öğrenciler caddede çöp ve i...
        Lüleburgaz Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneğinden çifte vatandaşlara oy k...
        Lüleburgaz Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneğinden çifte vatandaşlara oy k...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren kişiye para c...
        Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren kişiye para c...