Lülebrugaz'da 281 araç sürücüsüne ceza kesildi
Lüleburgaz'da trafik denetimlerinde 281 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Lüleburgaz'da trafik denetimlerinde 281 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerde ehliyet, araç muayenesi, takograf, kask, alkol, emniyet kemeri ve radar denetimlerinde hız kontrolünde bulundu.
Denetimlerde 281 araç sürücüsüne ceza kesildi.
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