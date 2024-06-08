Pınarhisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olması geektiğini ifade eden Çevikbaş, yangına sebebiyet verebilecek atıkların doğaya atılmamasını istedi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş da yangın söndürme çalışmalarını takip ederek, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle hava sıcaklıklarının da artmasıyla yangın riskinin de yükseldiğini söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynarca beldesinde Karataş mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.