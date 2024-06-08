Kırklareli'nde su borusunda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su borusuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su borusuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özerler Mahallesi Çeşme Meydanı'nda bir giyim mağazası çalışanları, kedi sesini geldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, sesin geldiği bölgeyi tespit etti. Duvarda bir bölmenin kırılmasının ardından kedinin, su borusu içerisinde sıkıştığını belirledi.
Su borusunun kesilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan kedi yavrusu, doğal ortamına serbest bırakıldı.
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