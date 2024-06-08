Kırklareli'nde su borusunda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye ekipleri, sesin geldiği bölgeyi tespit etti. Duvarda bir bölmenin kırılmasının ardından kedinin, su borusu içerisinde sıkıştığını belirledi.

Özerler Mahallesi Çeşme Meydanı'nda bir giyim mağazası çalışanları, kedi sesini geldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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