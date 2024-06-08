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        Istranca Dağları'nın zengin ekosistemi fotoğraf sergisi ile aktarıldı

        Kırklareli'nde Çevre Haftası kapsamında "Doğal Güzellikleri ile Istrancalar" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:05
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        Istranca Dağları'nın zengin ekosistemi fotoğraf sergisi ile aktarıldı
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        Kırklareli'nde Çevre Haftası kapsamında "Doğal Güzellikleri ile Istrancalar" fotoğraf sergisi açıldı.

        Fotoğraf sanatçısı Caner Özdemir tarafından Istranca Dağları'nda çekilen 25 fotoğraf Atatürk Kültür Merkezinde sergilendi.

        Sergide yaban hayatı, bitkiler ve ormanların anlatıldığı 25 fotoğraf yer aldı.

        Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, serginin açılışında, Istranca Dağları'nın her mevsim güzel olduğunu söyledi.

        Bu zenginliğin görülmeye değer olduğunu ifade eden Ertaş, dağların biyo çeşitlilik açısından da önemine değindi.

        Istranca Dağları'nın yaban hayatı kadar insanlar açısından da önemli olduğunu dile getiren Ertaş, sergide tüm bu güzelliklerin anlatıldığını sözlerine ekledi.

        Sergi, 3 gün açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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