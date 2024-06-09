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        Lüleburgaz'da 6 yılda 127 metruk bina yıkıldı

        Lüleburgaz ilçesinde metruk binaların güvenlik gerekçesiyle yıkımları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:13
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        Lüleburgaz'da 6 yılda 127 metruk bina yıkıldı
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        Lüleburgaz ilçesinde metruk binaların güvenlik gerekçesiyle yıkımları sürüyor.

        Lüleburgaz Kaymakamlığı ile Lüleburgaz Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 6 yılda 127 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki metruk binaların güvenlik gerekçesiyle yıkımlarının sürdüğünü belirtti.

        Metruk binaların sahiplerinden izin alınarak yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildiren Gerenli, metruk bina sahiplerinin bina çevrelerinde önlem alması gerektiğini, önlem alınmayan binaların yıkılacağını ifade etti.

        Gerenli, çalışmalar kapsamında 6 yılda 127 binanın yıkımının yapıldığını kaydetti.

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