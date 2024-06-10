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        Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen lavantalar turizm sezonuna hazırlanıyor

        Kırklareli'nde Istranca Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen lavanta tarlaları ziyaretçileri için hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:16
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        Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen lavantalar turizm sezonuna hazırlanıyor
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        Kırklareli'nde Istranca Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen lavanta tarlaları ziyaretçileri için hazırlanıyor.

        Kentte 2015 yılında kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla lavanta ekimine başlandı. Lavantalar hem üreticinin ekonomisine hem de turizme katkı sağlıyor.

        Kentte 2 bin 700 dönüm alanda ekilen lavanta tarlalarında turizm sezonu öncesi hummalı bir çalışma var.

        Demircihalil köyünde 55 dönümde lavanta yetiştiriciliği yapan Seyit Ali Güner, AA muhabirine, tarlasını turizm sezonuna hazırladığını söyledi.

        Lavanta tarlalarının görülmeye değer olduğunu ifade eden Güner, yerli ve yabancı turistleri davet etti.

        Tarlasının Dereköy Sınır Kapısı güzergahında olduğu için özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Güner, "Buraya gelenler tarlayı gezip fotoğraf çektiriyorlar. Gününü burada geçiren vatandaşlar var." diye konuştu.

        Güner, lavanta üretimini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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