Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen lavantalar turizm sezonuna hazırlanıyor

Kırklareli'nde Istranca Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen lavanta tarlaları ziyaretçileri için hazırlanıyor.

Kentte 2015 yılında kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla lavanta ekimine başlandı. Lavantalar hem üreticinin ekonomisine hem de turizme katkı sağlıyor.

Kentte 2 bin 700 dönüm alanda ekilen lavanta tarlalarında turizm sezonu öncesi hummalı bir çalışma var.

Demircihalil köyünde 55 dönümde lavanta yetiştiriciliği yapan Seyit Ali Güner, AA muhabirine, tarlasını turizm sezonuna hazırladığını söyledi.