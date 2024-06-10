Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ayrıca kaza nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Z.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan B.A. ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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