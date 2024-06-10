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        Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:50
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        Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Z.A.G. (35) yönetimindeki 34 TK 1120 plakalı tır, Babatepe mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.

        Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Z.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan B.A. ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Z.A.G'nin cenazesi, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

        Kazada yola dökülen mıcır ise karayolları ekiplerince temizlendi.

        Ayrıca kaza nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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