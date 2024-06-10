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        Kırklareli'nde sınır kapısında otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 45 yıla kadar hapis istemi

        Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:06
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        Kırklareli'nde sınır kapısında otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 45 yıla kadar hapis istemi
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        Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Y.N.K. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık Y.N.K'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye 4 kilo 492 gram kokain getirmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

        Sanık Y.N.K. yönetimindeki BÜSO4TE plakalı otomobilin Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince "şüpheli" görülerek X-ray taramasına tabi tutulduğu belirtilen iddianamede, şüpheli yoğunluk olması nedeniyle narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da desteğiyle yapılan aramada uyuşturucunun otomobilin motor kısmındaki beyin kutusu arkasında özel bölüme gizlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

        İddianamde ifadesine yer verilen sanık Y.N.K, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, ele geçirilen uyuşturucu maddeyi kendisinin gizlemediğini iddia ettiği belirtildi.

        Sanığın 30 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Kırklareli'nde 19 Mart 2024'te Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.N.K. yönetimindeki otomobilin motor kısmındaki beyin kutusu arkasındaki oluşturulan özel bölümde 4 kilo 492 gram kokain ele geçirilmişti.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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