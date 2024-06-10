Kırklareli'nde sınır kapısında otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 45 yıla kadar hapis istemi

Sanık Y.N.K. yönetimindeki BÜSO4TE plakalı otomobilin Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince "şüpheli" görülerek X-ray taramasına tabi tutulduğu belirtilen iddianamede, şüpheli yoğunluk olması nedeniyle narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da desteğiyle yapılan aramada uyuşturucunun otomobilin motor kısmındaki beyin kutusu arkasında özel bölüme gizlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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