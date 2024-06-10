Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Düzorman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Ormana yakın alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik mücadelesiyle söndürüldü.

        Yangında 30 dönüm otluk alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde sınır kapısında otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 45 yı...
        Kırklareli'nde sınır kapısında otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 45 yı...
        Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine psikoloji, müzik, yoga ve nefes terapis...
        Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine psikoloji, müzik, yoga ve nefes terapis...
        Down sendromlu masa tenisi sporcusu Hale rakiplerine şans tanımıyor
        Down sendromlu masa tenisi sporcusu Hale rakiplerine şans tanımıyor
        Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nin meşhur "Karahıdır kirazı"nda hasat başladı
        Kırklareli'nin meşhur "Karahıdır kirazı"nda hasat başladı
        Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen lavantalar turizm sezonuna hazırl...
        Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen lavantalar turizm sezonuna hazırl...