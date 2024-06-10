Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Düzorman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye orman işletme ekipleri sevk edildi.
Ormana yakın alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik mücadelesiyle söndürüldü.
Yangında 30 dönüm otluk alan zarar gördü.
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