Kırklareli Valisi Ekici, Kırklarelispor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

Vali Birol Ekici, Kırklarelispor'un 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ekici, şehrin en önemli değerlerinden Kırklarelispor'un kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanın yaşandığını belirtti.

Kırklarelispor'un 56 yıldır armasına gönül verenlerin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ekici, kulüp yöneticilerinin de sevgi, fedakarlık, dayanışma, birlik ve beraberliği amaç edindiğini kaydetti.

Kırklarelispor'un 56. kuruluş yıl dönümünü tebrik edden Ekici, şunları kaydetti: