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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi makamında kabul etti.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ülkenin şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla bugünlere geldiğini söyledi.

        Özsevimli de dernek çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.

        - Bulut incelemelerde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, su arıtma tesisinde incelemede bulundu.

        Tesisi gezen Bulut, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bulut, ardından su kuyularında devam eden çalışmaları inceledi.

        Artan sıcaklıklar nedeniyle su ihtiyacınında arttığını ifade eden Bulut, tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

        - Öğrenciler çevre temizliği yaptı

        Kırklareli Gençlik Merkezi üyeleri çevre temizliği yaptı.

        Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Gençlik Merkezince Waldrof Korusu'nda düzenlenen programda öğrenciler çöp topladı.

        Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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