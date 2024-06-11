Artan sıcaklıklar nedeniyle su ihtiyacınında arttığını ifade eden Bulut, tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ülkenin şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla bugünlere geldiğini söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi makamında kabul etti.

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