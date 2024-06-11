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        Kırklareli'nde şehit komiser yardımcısı Sarıkaya için mevlit okutuldu

        Deprem sonrası Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya için Kırklareli'nde mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:12
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        Kırklareli'nde şehit komiser yardımcısı Sarıkaya için mevlit okutuldu
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        Deprem sonrası Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya için Kırklareli'nde mevlit okutuldu.

        Ölümünün 1. yılı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen mevlite, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, hakim, savcı ve polis memurları ile şehit yakınları katıldı.

        Cami imam hatibi Zaim Işık ve müezzinler tarafından Yasin suresi ve kasideler okunarak, dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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