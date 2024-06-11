Kırklareli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu kep attı

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu Ersin Tekinel, düzenlenen törende kep attı.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesince, Kayalı Kampüsü Vali Mustafa Yaman Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören, öğrenci geçişleriyle başladı. Elektrik Elektronik, İnşaat, Endüstri, Yazılım ve Makine Mühendisliği bölümlerinin öğrencileri salondaki yerini alırken, Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu Ersin Tekinel, geçişi sırasında katılımcılar tarafından alkışlandı.

Tekinel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda Mühendisliği Bölümü'ne 10 kişi başladıklarını, 8 arkadaşının eğitimlerini tamamlayamadığını söyledi.

Kendisiyle birlikte bir arkadaşının akademik eğitimini sürdürdüğünü ancak bazı derslerinin eksik olması nedeniyle mezun olamadığını anlatan Tekinel, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla mezun oluyorum. Bölüme 10 kişi başladık, arkadaşlar dönemi geçemedikleri için mezun olamadılar, mezuniyet törenine de katılmadılar. Bir tek ben mezun oldum. Bölümden tek mezun olmanın bana çok faydası oldu. Hocalarımdan daha iyi ders alabildim. Özel bir sınıf gibi oldu benim için. Kendimle çok gurur duyuyorum. Geçiş törenine çıktığımda yalnızdım, herkes alkışlayınca daha fazla gururlandım."