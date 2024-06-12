Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda su kaynaklarının mevcut durumu, su kaynaklarının doğru kullanılması, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Toplantıda Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.

Ekici, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.

Suyun her damlasının değerli olduğunu ifade eden Ekici, bu nedenle suyun tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.