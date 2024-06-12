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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:48 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:48
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda su kaynaklarının mevcut durumu, su kaynaklarının doğru kullanılması, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

        Toplantıda Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.

        Ekici, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.

        Suyun her damlasının değerli olduğunu ifade eden Ekici, bu nedenle suyun tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.

        - Vali Ekici'den belediye başkanlarına ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla'yı ziyaret etti.

        Ekici, ilk olarak Gerenli'yi ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ardından Babaeski Belediyesini ziyaret eden Ekici, Yayla'ya başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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