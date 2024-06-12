Kırklareli'nde "mimari belleğin izini" takip eden öğrenciler geçmişi seramik objelere işledi

Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "Mimari Belleğin İzleri" projesi kapsamında oluşturulan sergi törenle açıldı.

Kırklareli'nde tarihi yapıların kapı, pencere, duvar, kiriş ve tavan gibi süslemeleri üniversite öğrencileri tarafından seramiğe işlenerek sergilendi.

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