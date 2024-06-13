Kırklareli'nde sınıfın tek mezunu otizmli Çınar için özel tören düzenlendi

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde mezuniyet kriterlerini tamamlayıp bu hakkı elde eden, 4 kişilik sınıfın tek mezunu otizmli öğrenci Çınar Aydoğan düzenlenen törende kep attı.

Doğan Işıkalp İlkokulu öğretmenleri, mezun olan 12 yaşındaki Çınar için tören düzenlemeye karar verdi.

Öğretmenler tarafından okulun bahçesindeki ağaçlar balonlarla süslendi, platform oluşturuldu.

Törende otizmli öğrenciye mezuniyet cübbesi giydirildi.

Programda Çınar Aydoğan'a kağıt üzerine boya ile el baskı yaptırıldı. Ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, yerel sanatçı Barış Gülhane tarafından Aydoğan'ın sevdiği şarkılar seslendirildi.

Zor süreçler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman yorulmadan mücadele ettiklerini ifade eden Aydoğan, çocuğunun sosyalleşmesi için büyük emek verdiğini kaydetti.

- "Her şekilde başarıyorsun, kim ne derse desin"

Oğlu ile birçok zorluğun üstesinden geldiklerini anlatan Aydoğan, "Çok zor günler yaşadık. Zaman zaman ağladım ama anladım ki ağlamakla hiçbir şeyi başaramayacağım. Güçlü ve kuvvetli olmaya karar verdim. Evladımı her şekilde koruyup kolladım." diye konuştu.

Aydoğan, okul yönetiminin ince düşüncesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Törende duygu dolu anlar yaşadıklarını dile getiren Aydoğan, "Anneler babalar hiçbir zaman evlatlarını eve kapatmasın. Her şekilde başarıyorsun, kim ne derse desin. Evlatlarına karşı duyarlı olsunlar, her yere götürsünler." dedi.