Vize Belediyesince yaz spor kursları açılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, 6-14 yaş öğrencilere yönelik yaz dönemi spor kursları açılacağını belirtti.

Öğrencilerin tatil döneminde hem kaliteli vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlere katılarak sosyal gelişimlerine katkı da bulunmalarını sağlamak istediklerini aktaran Özalp, voleybol, tenis ve kız futbolu kursları verileceğini kaydetti.

Özalp, kurs kayıtlarının 28 Haziran Cuma sona ereceğini bildirdi.

- İlaçlama çalışması