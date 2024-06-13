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        Trakya'da geçen ay 3 bin 610 konut satıldı

        Trakya'da mayıs ayında 3 bin 610 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:06
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        Trakya'da geçen ay 3 bin 610 konut satıldı
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        Trakya'da mayıs ayında 3 bin 610 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 110 bin 588 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 2 bin 688, Kırklareli'nde 468, Edirne'de ise 454 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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