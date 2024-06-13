Trakya'da geçen ay 3 bin 610 konut satıldı
Trakya'da mayıs ayında 3 bin 610 konut satışı gerçekleştirildi.
Trakya'da mayıs ayında 3 bin 610 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 110 bin 588 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 2 bin 688, Kırklareli'nde 468, Edirne'de ise 454 konut satışı gerçekleşti.
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