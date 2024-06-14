Trakya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı

Daha sonra Büber ve beraberindekiler Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Törenin ardından Çetin ve jandarma personeli, şehit mezarlığını ziyaret edip dua etti.

Tekirdağ'da ise Valilik önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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