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        Trakya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:54
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        Trakya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Akyüz, törende yaptığı konuşmasında, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

        -Tekirdağ

        Tekirdağ'da ise Valilik önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve jandarma personeli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

        Törenin ardından Çetin ve jandarma personeli, şehit mezarlığını ziyaret edip dua etti.

        - Edirne

        Edirne'de de Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber anıta çelenk sundu.

        Daha sonra Büber ve beraberindekiler Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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