Trakya'da dolu etkili oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde de dolu etkili oldu.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dolu ve sağanak nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı.

Şiddetli dolu nedeniyle trafikte seyir halindeki araçlar durdu, sürücüler yağışın bitmesini bekledi. Cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.

Edirne merkezde kuvvetli sağanak, kentin doğu kesimlerinde ise şiddetli dolu görüldü. İskender ve Habiller köyü, doludan etkilendi.

Trakya'da bazı yerlerde şiddetli dolu etkili oldu.

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