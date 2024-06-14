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        Trakya'da dolu etkili oldu

        Trakya'da bazı yerlerde şiddetli dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:31
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        Trakya'da dolu etkili oldu
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        Trakya'da bazı yerlerde şiddetli dolu etkili oldu.

        Edirne merkezde kuvvetli sağanak, kentin doğu kesimlerinde ise şiddetli dolu görüldü. İskender ve Habiller köyü, doludan etkilendi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Kırklareli'nde ise aniden başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Doluya hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ve binaların altlarına sığındı.

        Şiddetli dolu nedeniyle trafikte seyir halindeki araçlar durdu, sürücüler yağışın bitmesini bekledi. Cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.

        Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı.

        Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dolu ve sağanak nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde de dolu etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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