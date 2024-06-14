Kırklareli'nde etkili olan dolu çok sayıda aracın camını kırdı

Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan dolu çok sayıda aracın camını kırdı, kaportalarında hasara neden oldu.

Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Üsküpdere köyünde başlayan sağanak doluya dönüştü.

Yaklaşık 5 dakika büyük misket boyutunda yağan dolu kısa sürede yerleri beyaza bürüdü.

Dolu nedeniyle çok sayıda aracın camı kırıldı, kaportaları hasar aldı.

Hasadı gelen buğday ve erkenci ayçiçeği ekili alanlarda da zarara neden olan dolunun tarım arazilerine verdiği zarar, incelemelerin ardından belli olacak.