Kırklareli'nde etkili olan dolu çok sayıda aracın camını kırdı
Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan dolu çok sayıda aracın camını kırdı, kaportalarında hasara neden oldu.
Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan dolu çok sayıda aracın camını kırdı, kaportalarında hasara neden oldu.
Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Üsküpdere köyünde başlayan sağanak doluya dönüştü.
Yaklaşık 5 dakika büyük misket boyutunda yağan dolu kısa sürede yerleri beyaza bürüdü.
Dolu nedeniyle çok sayıda aracın camı kırıldı, kaportaları hasar aldı.
Hasadı gelen buğday ve erkenci ayçiçeği ekili alanlarda da zarara neden olan dolunun tarım arazilerine verdiği zarar, incelemelerin ardından belli olacak.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, köyde incelemelerde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.