Kırklareli'nde yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatma O'nun hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Fatma O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Edirne Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Fatma O'dan (57) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

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