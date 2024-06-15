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        Kırklareli'nde yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Lüleburgaz ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:15
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        Kırklareli'nde yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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        Lüleburgaz ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Edirne Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Fatma O'dan (57) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatma O'nun hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Fatma O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından Fatma O'nun cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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