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        Trakya'da bayram namazı saatleri

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı namazı saatleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:32
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        Trakya'da bayram namazı saatleri
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı namazı saatleri belirlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bayram namazı Kırklareli'nde 06.12'de, Tekirdağ'da 06.13'de kılınacak.

        Edirne'de ise 06.15'te eda edilecek.

        İl müftülükleri tarafından Trakya'da camiler bayram namazı için hazırlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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