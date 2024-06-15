Trakya'da bayram namazı saatleri
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı namazı saatleri belirlendi.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı namazı saatleri belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bayram namazı Kırklareli'nde 06.12'de, Tekirdağ'da 06.13'de kılınacak.
Edirne'de ise 06.15'te eda edilecek.
İl müftülükleri tarafından Trakya'da camiler bayram namazı için hazırlandı.
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