Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor

Denetimlerde 215 otomobil ve motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 120'sine kusurlarından dolayı ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.