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        Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor

        Lüleburgaz'da trafik denetimlerinde 120 sürücüye ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:04
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        Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor
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        Lüleburgaz'da trafik denetimlerinde 120 sürücüye ceza uygulandı.

        Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, denetimlerde ehliyet, araç muayenesi, takograf, kask, alkol, emniyet kemeri ve radar denetimlerinde hız kontrolünde bulundu.

        Denetimlerde 215 otomobil ve motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 120'sine kusurlarından dolayı ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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