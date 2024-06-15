Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Dolunun etkili olduğu Kırklareli'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı

        Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği ev, araç, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolunun etkili olduğu Kırklareli'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği ev, araç, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı.

        AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlükleriyle jandarma ekipleri Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde inceleme yaptı.

        Ekipler, hasarlara ilişkin tutanak düzenledi.

        Üretici Nazmi Boz, AA muhabirine, 10 dekar karpuz tarlasının dolu nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

        Bir hafta sonra hasat edeceği tarlasında sağlam karpuz kalmadığını ifade eden Boz, "Dolu yumurta büyüklüğündeydi. 15 dakika sürdü her şeyimizi bitirdi. Büyük zarar ettik. Tahminen 1,5 ile 2 milyon lira zararımız var. 100 ton karpuz yok oldu." dedi.

        Köy sakinlerinden Samim Tatar ise evinin mantolaması ile aracının dolu nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

        Evinin bahçesindeki ağaçların devrildiğini dile getiren Tatar, "Birden bire bastırdı. Evin her tarafı sıvalar kırıldı. Su olukları, antenler, su boruları, sulama bidonları kırıldı. Çok korktuk. Bütün ev başımıza yıkılacak gibi oldu. Çatılar ve kiremitler kırıldı." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma "senfonisi"
        Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma "senfonisi"
        Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor
        Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor
        Trakya'da yolcu otobüsleri denetlendi
        Trakya'da yolcu otobüsleri denetlendi
        Trakya'da bayram namazı saatleri
        Trakya'da bayram namazı saatleri
        Kırklareli'nde yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Kırklareli'nde yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Kırklareli'nde etkili olan dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi
        Kırklareli'nde etkili olan dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi