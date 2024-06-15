Dolunun etkili olduğu Kırklareli'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği ev, araç, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı.

AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlükleriyle jandarma ekipleri Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde inceleme yaptı.

Ekipler, hasarlara ilişkin tutanak düzenledi.

Üretici Nazmi Boz, AA muhabirine, 10 dekar karpuz tarlasının dolu nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Bir hafta sonra hasat edeceği tarlasında sağlam karpuz kalmadığını ifade eden Boz, "Dolu yumurta büyüklüğündeydi. 15 dakika sürdü her şeyimizi bitirdi. Büyük zarar ettik. Tahminen 1,5 ile 2 milyon lira zararımız var. 100 ton karpuz yok oldu." dedi.