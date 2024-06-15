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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolu nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemede bulundu:

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolunun zarar verdiği köylerde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:29
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolu nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemede bulundu:
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolunun zarar verdiği köylerde incelemede bulundu.

        Vali Ekici, ilk olarak Asilbeyli köyünde hasar tespit çalışmalarını sürdüren yetkililerden bilgi aldı.

        Tarım alanlarını gezen Ekici, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Ardından Üsküpdere, Kızılcıkdere köyleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Ekici, tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

        Dün etkili olan dolu nedeniyle özellikle tarım alanlarında zarar oluştuğunu ifade eden Ekici, "Devletimizin tüm kademeleri vatandaşımızın yanında. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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