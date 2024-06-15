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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden sürpriz "Babalar Günü" kutlaması

        Kırklareli'nde hizmet içi eğitime giden polis ve bekçiler için sürpriz Babalar Günü kutlaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:47
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden sürpriz "Babalar Günü" kutlaması
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        Kırklareli'nde hizmet içi eğitime giden polis ve bekçiler için sürpriz Babalar Günü kutlaması yapıldı.

        Polis memuru Ahmet Şentürk, Ergüven Altuntaş, Özgür Akış ile bekçi Alican Arık ve Kerem Yaldız eğitim amacıyla emniyet müdürlüğü binasına çağrıldı.

        Eğitim sırasında bir anda ekranda çocuklarının yer aldığı videoyu gören personel, şaşkınlık yaşadı.

        Çocukların babalarını anlattıkları ve Babalar Günü mesajlarını ilettikleri video, personeli duygulandırdı.

        Videonun sonunda ellerinde çiçeklerle toplantı salonuna giren çocuklar, babalarına sarıldı.

        Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan video beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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