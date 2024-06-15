Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden sürpriz "Babalar Günü" kutlaması

Polis memuru Ahmet Şentürk, Ergüven Altuntaş, Özgür Akış ile bekçi Alican Arık ve Kerem Yaldız eğitim amacıyla emniyet müdürlüğü binasına çağrıldı.

Kırklareli'nde hizmet içi eğitime giden polis ve bekçiler için sürpriz Babalar Günü kutlaması yapıldı.

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