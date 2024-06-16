Kırklareli Valisi Ekici'den Kurban Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında bayramların sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olduğunu belirtti.

Bayramların geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade eden Ekici, bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularıının kuvvetlendiğini bildirdi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Ekici, şunları kaydetti:

"Geçmişinden gururla bahsedilen güçlü medeniyet anlayışına sahip bir milletin fertleri olarak, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramlarımızın huzur ve coşku içerisinde geçmesi en büyük arzumuzdur. Bayram günlerinde ortaya konan birlik ve beraberlik, gücü ve etki alanı her geçen gün artan devletimizin, kutlu yürüyüşüne kararlı bir şekilde devam etmesine de katkı sağlayacaktır.

Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız.

Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde, aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan onurlu aile fertleri ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır."