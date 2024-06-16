Kırklareli'nde asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Kırklareli'nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktalarında sürücülerin belgelerini kontrol etti.
Ekipler yolcularında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.
Denetimlerde 900 araç kontrol edildi, kusurlarından dolayı 57 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı.
Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceği bildirildi.
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