Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, personeliyle bayramlaştı

Konuşmanın ardından Bulut, belediye başkan yardımcıları ve personeli ile bayramlaştı.

Bayram günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Bulut, "En kötü günümüz bayram havasında olsun." dedi.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bulut, bu önemli günlerde küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

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