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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, personeliyle bayramlaştı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, personeliyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:24
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, personeliyle bayramlaştı
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, personeliyle bayramlaştı.

        Bulut, belediye şantiyesinde düzenlenen programda, bayramlarda birlik ve beraberlik duygulanın ön plana çıktığını söyledi.

        Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bulut, bu önemli günlerde küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

        Bayram günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Bulut, "En kötü günümüz bayram havasında olsun." dedi.

        Konuşmanın ardından Bulut, belediye başkan yardımcıları ve personeli ile bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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