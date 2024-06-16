Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, personeliyle bayramlaştı
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, personeliyle bayramlaştı.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, personeliyle bayramlaştı.
Bulut, belediye şantiyesinde düzenlenen programda, bayramlarda birlik ve beraberlik duygulanın ön plana çıktığını söyledi.
Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bulut, bu önemli günlerde küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.
Bayram günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Bulut, "En kötü günümüz bayram havasında olsun." dedi.
Konuşmanın ardından Bulut, belediye başkan yardımcıları ve personeli ile bayramlaştı.
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